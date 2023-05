Autostrade, il primato negativo della Liguria tra cantieri e lunghi tratti con corsia unica

A lungo trascurate, da quello che è emerso finora nel corso del processo per il crollo di ponte Morandi, negli ultimi anni le autostrade hanno visto fiorire una quantità enorme di cantieri, che in Liguria, in prossimità di festività e ponti, vengono rimossi. Nonostante questo, i nuovi dati dell'inchiesta di Altroconsumo dimostrano come anche quest'anno sulle autostrade si ripeteranno le situazioni di disagio imposte agli automobilisti con numerosi disservizi.

Nonostante gli sforzi, in un'indagine condotta a due anni di distanza da quella di maggio 2021, è emerso come lo stato di salute della rete autostradale italiana non sia ancora migliorato. Seguendo lo stesso itinerario di due anni fa, Altroconsumo ha percorso nove diverse autostrade italiane, per un totale di circa 1.500 km: di questi, quasi il 10%, ovvero 134 km, erano interessati da cantieri. Le situazioni più critiche in A7 e A12.

In crescita sia il numero che la frequenza: se nel 2021 in media c'era un cantiere ogni 18 km, nel 2023, si incontra in media un cantiere ogni 12 km. Due anni fa erano stati in tutto 80 i cantieri rilevati in circa 1.500 km percorsi, mentre ad aprile di quest'anno il totale è salito a 117. In alcuni tratti autostradali, inoltre, i cantieri presentano una durata complessiva di più di un anno.

Tra gli elementi più preoccupanti Altroconsumo segnala lo stato delle corsie di emergenza. Durante il tragitto sono stati rilevati lunghi tratti in cui queste ultime erano chiuse a causa di lavori. Ben 106 i tratti inagibili, per un totale di 120 km di corsie di emergenza inaccessibili dove è quindi impossibile fermarsi, in caso di necessità. In alcune zone si rileva la loro totale assenza; in altre, sono le piazzole per la sosta a non poter essere usufruite.

Fra le tratte peggiori la A1 Milano-Bologna, dove Altroconsumo ha viaggiato per circa 10 km senza corsia di emergenza incontrando 13 cantieri su un totale di 180 km. E poi il tratto che collega le Marche e l'Abruzzo: su 150 km di autostrada quasi 17 si percorrono su un'unica corsia. Giungendo alla A24 e la A25, sono 10 i cantieri in 200 km e si viaggia per quasi 7 km su una sola corsia e per 6,5 km senza corsia di emergenza. Di ritorno sulla A1, tra Roma e Firenze i cantieri erano 26, distribuiti in soli 24 km, durante i quali la corsia di emergenza era chiusa.

Lungo l'A12 Viareggio-Genova, in poco più di 80 km di autostrada, erano quattro i cantieri rilevati. L'ultima parte del viaggio, da La Spezia a Milano, Altroconsumo ha percorso due autostrade: la A12 Viareggio Genova verso nord e la A7 Genova-Milano: 11 i cantieri trovati lungo la prima tratta per un totale di circa 16 km; qui si viaggia in un'unica corsia con salti di carreggiata per lunghi tratti, anche all'interno delle gallerie e viadotti, e una velocità massima di 60 km orari. Infine, l'A7 da Genova a Milano è stato il tratto peggiore: su 120 km circa 39 erano interessati da 19 cantieri: il 32% del totale.