Autostrade, code in direzione Genova: 5 km sulla A12

Qualche disagio, causa cantieri, per chi viaggia in autostrada nel tardo pomeriggio di domenica 19 settembre 2021. Segnalate alcune code in direzione Genova per chi arriva dalle due riviere.

Segnalati cinque chilometri di coda tra Sestri Levante e Lavagna sulla A12 intorno alle ore 17:20, rallentamenti anche tra Genova Est e il bivio A12/A7 per traffico intenso.

Sulla A10, invece, sono due i chilometri di coda segnalati tra Albisola e Celle Ligure, rallentamenti anche tra Varazze e il bivio A10/A26.

Tempi di percorrenza leggermente superiori alla norma, infine, sulla A26, ma per chi viaggia verso nord tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.