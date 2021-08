Punto da un calabrone mentre guida in autostrada: 55enne in shock anafilattico

L'uomo ha chiamato i soccorsi allo svincolo di Busalla: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero

Mentre guidava in autostrada, sulla A7 in prossimità di Busalla, un uomo di 55 anni è stato punto da un calabrone ed è andato in shock anafilattico, l'uomo ha raggiunto lo svincolo e ha chiamato immediatamente i soccorsi.

All'uscita di Busalla sono intervenuti i militi del 118 con l'automedica poco dopo le 8.30 di giovedì 12 agosto. Per velocizzare al massimo le operazioni di soccorso il 55enne è stato prelevato dall'elicottero e portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Lo shock anafilattico, infatti, è un'emergenza che richiede un intervento medico rapidissimo per cercare di evitare le conseguenze peggiori, può essere letale.