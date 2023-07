Autobus strapieni tra risse, persone che prendono a pugni i vetri e insultano gli autisti

Risse, cani che litigano sfoderando i denti tra i passeggeri, musica ad alto volume e ritardi: Ugl torna a denunciare gli svariati disservizi a bordo dei bus Amt, dopo un sopralluogo compiuto tra venerdì e sabato in special modo sulle linee 1 e 9.

In particolare, venerdì sera sull'N2 si è verificata una rissa a bordo che ha comportato ritardi, mentre sabato dalle 20,30 in poi i bus erano letteralmente strapieni, con mezzi che in alcuni casi non riuscivano a chiudere le porte e persone costrette a rimanere a terra a Caricamento.

"Sui mezzi - denuncia Ugl - c'erano cani di grossa taglia senza museruola e, siamo stati spettatori, purtroppo, del litigio feroce tra gli animali, ovviamente in mezzo ai passeggeri. Poi musica ad alto volume, sigarette accese laddove permane il divieto di fumare a bordo, su un altro mezzo abbiamo trovato quattro passeggini aperti e svariati borsoni di grosse dimensioni che ingombravano il passaggio. Insomma nessun rispetto delle più basilari regole".

I bus hanno accumulato dai 20 ai 35 minuti di ritardo, e non è tutto: "Quando i colleghi arrivavano ai capolinea si prendevano alcuni minuti per sgranchire le gambe, ma non sicuramente il tempo necessario per andare in bagno o per prendere un caffè, quindi una sosta non rilassante, con la presenza di molte persone che ignare dei motivi del ritardo facevano pressione sul personale".

I tempi di percorrenza nel periodo estivo, lamenta Ugl, non possono essere gli stessi del periodo invernale: per questo la sigla propone più mezzi per assicurare un minor carico a bordo.

Proprio il fatto che i mezzi fossero molto stracarichi ha portato nuove tensioni: verso mezzanotte e mezza all'altezza di Multedo, direzione centro, un passeggero che non era riuscito a salire sull'autobus della linea 1 proprio perché troppo pieno, si è posto davanti al mezzo prendendo a pugni il vetro. In attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, un altro passeggero a bordo è riuscito ad accedere al posto guida inveendo contro l'autista. Una volta arrivati i carabinieri, il mezzo è stato fermo fino all'1,20.

"Abbiamo sollecitato l'azienda a incontrarci - conclude la segreteria Ugl Fna - per valutare le nostre richieste di variazione dei tempi di percorrenza, diversamente le corse continueranno a essere effettuate in ritardo con evidenti disagi per l'utenza e stress per i dipendenti. Ribadiamo nuovamente che per le responsabilità derivanti dal possesso della patente per guidare i bus, la paga non è adeguata, troppe responsabilità penali e troppe restrizioni non pagate, oltre al rischio di essere malmenati e la certezza di essere insultati. Continuiamo e continueremo a ribadire la necessità di investire per aumentare i controlli da parte delle forze dell’ordine".