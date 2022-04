In Liguria aumentati del 193% i beni confiscati alla mafia

Nel corso dell'incontro nazionale delle commissioni regionali antimafia, che si è tenuto a Genova, sono emersi alcuni dati sull'attività di contrasto alle associazioni di stampo mafioso in Italia e, nello specifico, in Liguria.

Sono stati circa 464 i beni confiscati alla mafia negli ultimi 8 anni, di cui 137 sono già stati destinati ad attività legali e di utilità sociale, mentre i restanti 327 devono ancora essere presi in carico dall'gencia nazionale dei beni confiscati alle mafie, competente ad avviare l'iter burocratico per l'assegnazione.

Per comprendere l'entità di questi dati è sufficiente raffrontarli con quanto accaduto nel periodo che va dal 2006 al 2014, quando i beni confiscati alla criminalità organizzati sono stati 142. Un incremento del 193% che mostra come le forze di polizia e la magistratura abbiano notevolmente intenisificato, anche in Liguria, le azioni di contrasto al fenomeno mafioso.

All'incontro nazionale svolto a Genova erano presenti la vicepresidente del Coordinamento delle commissioni e osservatori regionali sul contrasto alla criminalità organizzata Monica Forte, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei, il presidente e vicepresidente della della Commissione antimafia della Liguria Roberto Centi e Alessandro Bozzano.

Durante l'incontro sono stati resi pubblici anche i dati dettagliati delle attività compiute nelle diverse province liguri. Genova è la provincia che conta il maggior numero di confische, con 247 beni sottratti alle mafie, di cui 88 già riassegnati ad attività sul territorio e 159 ancora in carico alla competente Agenzia. Segue Savona con 121 beni confiscati, La Spezia con 56 e infine Imperia con 40.

I partecipanti alla conferenza hanno sottolineato come siano ancora piuttosto lunghi i tempi per l'assegnazione dei beni confiscati, sono necessari in media 10 anni per poterli riassegnare ad associazioni od enti. In Italia i beni confiscati sono in totale 41.609 di cui 4.907 nel solo nord ovest del paese.