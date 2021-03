Assembramento nel Parco della Nora, interviene la Polizia Locale

Assembramento nel Parco della Nora, e interviene la Polizia Locale. È successo venerdì sera, intorno alle 20: alcuni residenti hanno segnalato alla Locale un assembramento di giovani nel parco a cui si accede da via Baden Powell, Sampierdarena.

Sono intervenute tre pattuglie del servizio serale, e hanno identificato sul posto alcuni ragazzi tra cui due minorenni sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale in piazza Ortiz per l'identificazione, e i genitori sono stati informati e convocati.

Uno dei minorenni è stato denunciato per spaccio, mentre l'altro, in possesso di più modica quantità di stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.