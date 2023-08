Ladro 'svapatore' tenta il furto in tabaccheria

Nella mattinata di martedì 8 agosto 2023 i carabinieri della stazione di Castelletto hanno denunciato a piede libero per furto un 34enne.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è introdotto in una tabaccheria di via Assarotti e ha cercato di rubare una sigaretta elettronica. Il ladro con la passione per lo 'svapo' non è però andato molto lontano, è stato subito scoperto.

Sul posto sono quindi intervenuti i militari con una pattuglia, il 34enne è stato identificato e denunciato.