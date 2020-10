Prende una camera in albergo, ma è ricercato: arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un romeno di 30 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale di Venezia.

La scorsa notte l'uomo, con svariati precedenti per spaccio e con a carico un ordine di carcerazione per cumulo di pene, si è recato in un hotel di via Assarotti dove ha regolarmente consegnato il suo documento per la registrazione. L'albergatore, nell'immettere il suo nominativo, ha fatto scattare presso la sala operativa della Questura l'allarme del sistema alloggiati detto 'allertallo'.

Gli agenti delle volanti si sono immediatamente recati presso la struttura ricettiva, trovando l'uomo all'interno della sua camera, il quale, dopo essere stato identificato, è stato trasferito nel carcere di Marassi.