Assalto all'ostello dei migranti, il Comune cerca altre strutture per trasferirli

Mentre proseguono le indagini della polizia per tentare d'individuare i giovani coinvolti nel blitz dell'altra sera all'ostello del Righi, dove sono ospitati alcuni migranti, la politica, anche se gli inquirenti escludono questo tipo di matrice, interviene sulla questione. Per concludere il discorso indagini, gli inquirenti ritengono la spedizione possa essere stata una ritorsione per furti e minacce subite nelle scorse settimane.

"Ampliare le politiche dell'inclusione"

Per la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, "la nostra città è già stata teatro di episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri ma mai in forma così meschina e contro dei minori". La Camera del Lavoro di Genova condanna gli autori "di un così miserabile gesto e invita le istituzioni e la politica ad alzare la propria voce e ad attivarsi per ampliare le politiche dell'inclusione. La Cgil si batterà sempre contro l'intolleranza e il razzismo", si legge in una nota.

L'esasperazione degli abitanti del quartiere

Per il consigliere regionale Alessio Piana, l'assessore comunale Giorgio Viale, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, il gruppo consigliare comunale e il gruppo municipale Centro Est, "Oregina non è un quartiere razzista. Infatti, è sempre stato un quartiere molto accogliente e chi non lo ricorda ha la memoria corta o non conosce la storia. Ci stiamo impegnando - prosegue la Lega - affinché tutti i minori stranieri vengano accolti in strutture definitive e puntiamo a far risorgere l'ostello, poiché sia sfruttato al meglio come in precedenza".

"L'esasperazione dei residenti nasce da alcuni episodi di cronaca recente, in particolare il borseggio a carico di una donna anziana e la rapina a un giovane, dove perfino i vestiti gli sono stati portati via. I presidi e gli interventi delle forze dell'ordine - prosegue la Lega - che sono stati aumentati, sono graditi ai cittadini ma la loro principale richiesta è un'altra: superare il periodo emergenziale che ha visto un uso improprio dell'ostello. La struttura deve tornare a essere un polo turistico o ad avere uno scopo che si possa conciliare con il contiguo asilo".

Intanto il Comune di Genova sta cercando in tempi rapidi soluzioni alternative, ovvero altri luoghi dove collocare gli ospiti dell'ostello, compatibilmente con le risorse messe a disposizione da Roma.