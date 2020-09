Dai negozi di Torino a quelli di Genova, arrestato ladro seriale

Dopo essere stato scoperto a rubare nei negozi di Torino, si è spostato a Genova. La polizia locale del primo distretto, quello del centro, ha arrestato, mercoledì 26 agosto 2020, un uomo che aveva rubato capi di abbigliamento in un negozio di una grande catena in via XX Settembre. Si tratta di un pluripregiudicato di nazionalità marocchina di 34 anni, che era già stato denunciato a Torino nei giorni scorsi per analogo reato.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato il 34enne in possesso di altri oggetti rubati in un altro esercizio commerciale della strada (occhiali e altri abiti) e di denaro falso. Il giovane è stato arrestato per furto e spendita di banconote contraffatte.

Al processo per direttissima, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere e gli agenti hanno portato l'uomo nella casa circondariale di Marassi in attesa del processo.

Sempre mercoledì, il personale del primo distretto ha anche denunciato una donna di 36 anni, di nazionalità cubana, per il furto in un altro negozio di via XX Settembre.