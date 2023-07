Vende crack in pieno giorno, 27enne arrestato

Ancora un arresto per spaccio nel centro storico.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, i carabinieri della compagnia di Genova Centro insieme con i militari delle stazioni di Carignano e San Teodoro e Scali, durante un ordinario servizio finalizzato alla prevenzione dei reati nel centro storico, hanno colto in flagranza un nigeriano di 27 anni con pregiudizi di polizia irregolare sul territorio nazionale.

Lo straniero è stato sorpreso in vico Inferiore del Roso mentre cedeva dosi di crack a un 30 enne genovese. I militari lo hanno perquisito trovandogli in tasca 65 euro in contanti provenienti dallo spaccio.

Il pusher è stato processato per direttissima questa mattina.