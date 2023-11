In mano l'eroina, in tasca i soldi dello spaccio: pusher arrestato dalla polizia locale

Gli agenti del Gocs, Gruppo operativo contrasto stupefacenti, hanno arrestato un uomo di origini senegalesi per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti si sono appostati, nella serata di martedì 7 novembre, tra via Pre' e via del Campo e intorno alle 20 hanno notato un uomo, di nazionalità italiana, parcheggiare l'auto in piazza Santa Sabina e spostarsi in vico Largo per acquistare una dose di eroina da un pusher.

Gli operatori lo hanno fermato e trovato effettivamente in possesso di un grammo di droga; per l'acquirente è scattata la denuncia e il ritiro della patente, perché si sarebbe potuto mettere alla guida in stato alterato dalle sostanze.

La perquisizione personale del pusher ha invece portato al sequestro di 590 euro in banconote di piccolo taglio, provenienti dallo spaccio, mentre non è stata trovata droga nel suo appartamento bensì diverso materiale per la preparazione, il taglio e il confezionamento degli stupefacenti.

L'uomo, con precedenti penali in campo di droga per cui aveva già scontato un periodo di detenzione, è stato arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria.

È stato processato per direttissima questa mattina.