Aurelia chiusa ad Arenzano con allerta meteo, Anas valuta di prolungare la galleria Pizzo

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì mattina 2 novembre 2021 Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di velocizzare e agevolare i lavori per la messa in sicurezza definitiva della frana caduta in località Pizzo, facendo si che l'Aurelia non sia più chiusa in caso di allerta arancione/rossa.

Il consigliere ha sottolineato che in questi ultimi due anni, a causa di numerose frane, l'Aurelia tra Arenzano sino al Mulino di Crevari è stata chiusa, anche parzialmente, provocando lunghe code.

L'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha condiviso la necessità di trovare una soluzione tecnicamente condivisibile, ha sottolineato che l'interruzione della viabilità era stata decisa a livello temporaneo dalla protezione civile e che Anas ribadisce il proprio ruolo di protezione della sola asse stradale, il cui costo è stimato in 11 milioni di euro, mentre la protezione del versate riguarda il proprietario.