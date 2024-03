Barca in avaria, intervento della Guardia Costiera

Nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo 2024 la Capitaneria di Porto ha ricevuto la segnalazione, da parte del proprietario di un natante a vela con motore ausiliario, di un'avaria nelle acque antistanti la Pineta di Arenzano. La barca partita da Marina del Castelluccio a Savona si trovava quindi in difficoltà.

Gli occupanti, non in pericolo di vita e tutti in buono stato di salute, sono stati raggiunti dalla motovedetta CP 830, il cui equipaggio ha fornito assistenza in attesa che un’altra unità da diporto - conosciuta dai diportisti in difficoltà - provvedesse a rimorchiarla in porto ad Arenzano.

Una volta giunta in sicurezza all’imboccatura del sorgitore turistico e verificato che non vi fossero danni a cose o persone, la motovedetta ha fatto rientro in porto a Genova.

