Lavori alla rete idrica ad Apparizione, possibili irregolarità nel servizio

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete idrica, giovedì 18 maggio 2023 dalle ore 8.30 alle 16 si potranno verificare irregolarità nel servizio ad alcune utenze allacciate nel quartiere di Apparizione.

Le vie interessate sono: via Alberico Lanfranco, piazza Don Attilio Canepa, via Canneto di Apparizione, via Crocetta di Apparizione sino al civico 25 e via Visconte Maggiolo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.