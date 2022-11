Uso consapevole degli antibiotici, diretta social con Matteo Bassetti

In occasione della settimana mondiale di sensibilizzazione sull'uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 25 novembre, Regione Liguria e Alisa sostengono e promuovono il messaggio di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.

Per favorire una informazione corretta e per dare risposte alla popolazione, è stata quindi organizzata una diretta social, programmata per lunedì 21 novembre, alle 12.30, con Matteo Bassetti, coordinatore del Diar malattie infettive di Alisa, sulla pagina Facebook di Regione Liguria.

Attraverso questo evento sarà possibile per gli utenti interagire con il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Martino, che risponderà ai quesiti e fornirà ulteriori dettagli legati all'uso corretto degli antibiotici.