Dito gonfio e anello stretto: in sala operatoria arrivano i vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine, grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, per un ragazzo che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna perché non era più in grado di sfilare un anello in acciaio. Il dito si era gonfiato troppo.

I pompieri sono così stato chiamati dal personale dell'ospedale e, grazie a una piccola mola e a un intervento di precisione, sono riusciti a tagliare l'anello. Il dito è stato liberato e l'afflusso sanguigno è tornato normale.

L'operazione, nel pomeriggio di domenica 16 aprile 2023, è durata circa quarantacinque minuti.