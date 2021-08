Amt, verifica intensiva in centro: 154 passeggeri irregolari

/ Via Luigi Cadorna

L’attività di verifica di Amt prosegue anche durante l’estate. Mercoledì 18 agosto, in mattinata, i controlli si sono concentrati nel centro cittadino, alle fermate bus di via Cadorna e via Fiume.

Il personale ha presidiato le due fermate dalle 7 alle 12 controllando le linee 17, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47 e 49.

I 16 verificatori impegnati nell’azione di verifica hanno controllato 2.063 passeggeri, rilevando 154 situazioni irregolari, pari ad un tasso di evasione riscontrato del 7,5%.

Dei passggeri sanzionati, 45 hanno regolarizzato la loro posizione pagando l’oblazione direttamente al Verificatore.

"Le verifiche intensive, effettuate ogni settimana, rappresentano un’attiva strategica per l’azienda - fa sapere Amt con una nota stampa - e sono uno strumento fondamentale per la lotta all’evasione tariffaria. I controlli sui mezzi pubblici, che comprendono attività ordinarie svolte quotidianamente e verifiche intensive mirate, proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle diverse aree del territorio genovese e metropolitano.

Tutte queste azioni hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria e tutelare tutti i cittadini che usano correttamente il mezzo pubblico.