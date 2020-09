Coronavirus, sanificazioni anche sui bus in transito

Dopo la pausa feriale del mese di agosto, martedì 8 settembre 2020 sono ripresi i lavori del consiglio comunale. Alle ore 14 il consiglio comunale si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri alla giunta. Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) ha chiesto lumi, a fronte delle norme anti covid-19, sulle procedure di sanificazione dei mezzi Amt.

«La sanificazione - ha spiegato l'assessore Matteo Campora - è un argomento estremamente importante. Abbiamo chiesto ad Amt di effettuare dei controlli e delle verifiche sulle aziende in subappalto, in modo che le procedure dei protocolli vengano rispettate. Ho chiesto ad Amt una relazione che vi espongo».

«Lo schema - ha detto Campora - è il seguente: sanificazione notturna da lunedì a domenica, sanificazione diurna effettuata sui bus che rientrano in rimessa. Viene effettuata una sanificazione in piazza Verdi e in via Ceccardi sugli autobus in transito. Sui convogli della metropolitana la sanificazione viene effettuata tutti i giorni e se ne fa una aggiuntiva il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Da quanto mi è stato riferito il protocollo viene rigorosamente rispettato».