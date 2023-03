Amt, abbonamento annuale in promo a 450 euro

Amt lancia in promozione l'abbonamento annuale integrato urbano e provinciale Amt Una a 450 euro. Senza vincoli, acquistabile da tutti, Amt Una consente l'accesso illimitato a tutta la rete gestita da Amt in ambito metropolitano, comprese la Ferrovia Genova Casella e la rete ferroviaria di Trenitalia in ambito urbano genovese.

La promozione ha l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, far conoscere sempre di più la rete della grande Amt, che ha nei confini di Città Metropolitana il suo perimetro di azione, e fidelizzare nuovi clienti. Amt Una è acquistabile online e in tutte le biglietterie Amt di Genova (via Avio, palazzo Ducale, stazione Brignole e via Bobbio), Chiavari e Rapallo.

Le novità presentate oggi non riguardano solo l'abbonamento integrato Amt Una. In ambito provinciale partiranno, con l'estate, tre nuovi servizi a chiamata, che vogliono incentivare l'uso del Tpl a favore, soprattutto, delle aree a più bassa domanda. La formula scelta per favorire l'uso dei mezzi pubblici è individuare territori che si prestino, per le loro caratteristiche, al servizio Chiama il bus e promuoverli affinché diventino volano di valorizzazione e di incremento modale a favore del Tpl.

I nuovi servizi, in vigore dal 12 giugno, saranno:

Bogliasco-Pieve Ligure (a servizio delle frazioni di Pieve Ligure, Sessarego e San Bernardo),

Arenzano (a servizio delle frazioni di Terralba, Roccolo, Colletta, Terrarossa, Cantarena),

Rezzoaglio (solo servizio estivo, per le frazioni di Rezzoaglio basso, Vicosoprano, Alpepiana, Vicomezzano, Casaleggio, Esola, Ertola, Brignole, Costafigara, Mileto, Garba, Scabbiamara, Cabanne, Parazzuolo, Grupparolo, Priosa, Brugnoni, Calzagatta).

Il servizio diventa così sempre più tailor made, tagliato su misura sulle esigenze dei singoli clienti che possono prenotare la loro corsa su un percorso definito, scegliendo l'ora di partenza e quella di ritorno. Grazie alla tecnologia, un software dedicato crea il programma di servizio più efficace per la giornata e lo comunica all'autista che si muove sulla rete secondo le prenotazioni ricevute.

L'impatto ambientale si riduce in funzione del fatto che i mezzi girano quando vi è realmente domanda di trasporto, eliminando le corse a vuoto e la qualità aumenta per la risposta 'personalizzata' alle esigenze di trasporto. Proprio per questo motivo i tre nuovi Chiama il Bus sostituiscono le corse delle linee 871, 873, 875 per ciò che riguarda la tratta Bogliasco-Pieve Ligure, le linee 809 e 900, che gravitano su Arenzano, e, per l'estate, le linee 911 e 913 che servono Rezzoaglio e le frazioni limitrofe, ampliando così la possibilità di utilizzo del servizio per più di 13 ore giornaliere (dalle 6 alle 19.30) rispetto all'attuale.

Anche questi nuovi servizi Chiama il bus si potranno prenotare tramite numero verde 800 499 999 o con l'apposita app Servizi a Chiamata, o rivolgendosi direttamente all'autista in sosta al capolinea. Per promuoverne la conoscenza, l'utilizzo e spingere all'uso complessivo della rete di trasporto pubblico metropolitana, saranno gratuiti fino a fine anno: dal 12 giugno fino al 31 dicembre 2023, infatti, i tre nuovi servizi Chiama il bus di Bogliasco-Pieve Ligure, Arenzano e Rezzoaglio, più gli altri sette già attivati in ambito provinciale (Recco, Casarza Ligure, Cogorno, Val Graveglia, Valbrevenna, Bargagli/Davagna e Borzonasca) si potranno utilizzare gratuitamente.