Si schianta contro un'auto, allocco soccorso da Enpa

Brutta avventura per un allocco preso in cura al Cras di Campomorone gestito da Enpa Genova. Un esemplare di sesso femminile è rimasto ferito dopo aver subito un violento urto, presumibilmente con un veicolo, nel levante.

"Purtroppo questo brutto incidente - spiega Enpa Genova sui propri canali social - le ha provocato una parziale cecità: uno dei due occhi presenta una grave emorragia alla retina. Per il momento stiamo provando a darle un po' di tempo per vedere se la situazione migliora".

L'associazione conclude: "Nel frattempo, insieme al nostro veterinario, continueremo a cercare un modo per aiutare questo rapace notturno: come sempre daremo il massimo anche per lei e faremo tutto ciò che è un nostro potere per riuscire a restituirle la libertà. Teniamo tutti le dita incrociate per lei".