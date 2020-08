Meteo Liguria, allerta arancione prolungata

Dopo i forti temporali di questa mattina Arpal ha aggiornato l'allerta per piogge diffuse e temporali. Sul centro-levante ligure (zone B-C-E, bacini piccoli e medi) arancione fino alle 11 domenica 30 agosto, poi gialla fino alle 13. Sul ponente ligure (zona A, bacini piccoli e medi) gialla fino alle 08.00 di domenica 30 agosto. Sull'interno di centro ponente ligure (zona D, bacini piccoli e medi) arancione fino alle 18 di oggi, poi gialla fino alle 8 di domenica 30 agosto.

Bacini grandi: Ponente (zona A) verde; interno di centro-Ponente (zona D) gialla fino alle 18.00 di oggi; Levante (zone C-E) gialla fino alle 13.00 di domani.

Nella giornata odierna, che ha visto la struttura temporalesca più intensa interessare prima l'alta Val d'Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.8mm/1h, 18.6mm/5minuti), non cambia lo scenario.

Continua per buona parte del pomeriggio l'avvezione di aria umida, con la possibilità che si accendano altri temporali forti, organizzati e persistenti. Avremo una tregua delle precipitazioni prima di una nuova intensificazione in corrispondenza dell'approssimarsi e del passaggio del fronte vero e proprio, che sulla Liguria avverrà nottetempo.

Assisteremo a precipitazioni diffuse, con la possibilità di nuovi forti temporali, anche accompagnati da grandine: l'aria in arrivo sarà più fredda, e la maggiore differenza di temperatura accentuerà l'instabilità.

Dalla mattinata, deciso miglioramento in estensione da ponente verso levante, con il ritorno del sole per buona parte della giornata; non mancheranno tuttavia possibili nuovi temporali dal pomeriggio. Attenzione al mare, che crescerà fino a mareggiata su tutta la costa, e ai venti.

Previsioni meteo di Arpal Genova e Liguria sabato 29 agosto 2020

Una perturbazione attraversa la Liguria e porta piogge diffuse sul centro-Levante con cumulate significative su BE, elevate su C. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti su BCDE. Venti 50-60 km/h da Sud-Est su BCE con raffiche e locali rinforzi sui crinali.

Previsioni meteo di Arpal Genova e Liguria domenica 30 agosto 2020

Nella notte maltempo con piogge moderate su D, forti su BCE, dove i quantitativi cumulati raggiungeranno valori significativi o elevati. Su tutte le zone possibili temporali forti ed organizzati, a carattere stazionario e persistente su BCE. Rapido esaurimento delle precipitazioni da Ponente in mattinata in un contesto di residua instabilità con rovesci al più moderati. Venti da Sud-Ovest fino a 50- 60 km/h su BCE, localmente su D; fino a 70-80 km/h su A con rinforzi e raffiche sui capi esposti e sui crinali; mareggiata da SW su tutte le coste.

Previsioni meteo di Arpal Genova e Liguria lunedì 31 agosto 2020

Permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci anche moderati. Mare localmente agitato su C nelle prime ore del giorno, in calo.

La suddivisione in zone del territorio regionale