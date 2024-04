Allarme sicurezza tra Sestri Ponente e Cornigliano: "Incrementati i controlli della locale"

C'è un problema di sicurezza nel Medio Ponente cittadino? Per Fabio Ceraudo, consigliere comunale del M5s, sì: "Anche se è stato portato avanti il restyling di via Cornigliano - ha detto in Aula Rossa - non si è pensato di portare una vera riqualificazione all'interno dell'area e anche a Sestri Ponente. Tra incidenti, aggressioni e violenze, i cittadini e i commercianti si sentono abbandonati e una petizione con 1500 firme lo dimostra". E la giunta ha risposto dicendo che sono stati incrementati i presidi della polizia locale in zona.

"È un territorio complesso - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - e che viene fuori da un ventennio di scelte strategiche errate che hanno portato a una ghettizzazione tra persone che non si integrano sempre facilmente su questa porzione di territorio. Cornigliano e Sestri Ponente hanno un 30% di popolazione straniera e ci sono alcune realtà economiche come Fincantieri che portano lavoratori stagionali e a tempo determinato che, a loro volta, portano a un incremento di quelle situazioni, ma di certo non rendono i quartieri problematici come li ha descritti".

Per quanto riguarda il presidio della locale, "è ben presente sul territorio e negli ultimi quattro mesi, su richiesta dei cittadini e dei Civ, abbiamo incrementato il presidio dal lunedì al venerdì, a volte anche al sabato, con quattro uomini tra Cornigliano e Sestri Ponente. Su Cornigliano c’è un’intensa attività di presidio del territorio proprio per mantenere il decoro e la fruizione della strada".

Infine per l'assessore bisogna considerare anche gli effetti dell'ordinanza anti alcol: "Ha totalmente cambiato la vivibilità di Sestri e anche alcune zone, come Fincantieri, ne hanno giovato. Forse per qualcuno sarebbe l'ideale non vedere extracomunitari per strada, ma noi vorremmo una civile convivenza tra culture e questa passa attraverso il rispetto delle regole". Una risposta che non ha soddisfatto Ceraudo, per il quale la situazione è decisamente più urgente.