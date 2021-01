Bimbo scappa dall'asilo, ritrovato dai vigili

Un bimbo di cinque anni è scappato dall'asilo. È successo lunedì mattina in una scuola privata di Albaro. Forse annoiato dalle attività svolte o semplicemente per il gusto della fuga, il piccolo si è di fatto allontanato dalla sua classe ritrovandosi da solo in strada.

È stata una signora di passaggio a notarlo e ad allertare i soccorsi.

Fortunatamente, una pattuglia dell'ottavo distretto della polizia locale, già in zona per un servizio ordinario, si è subito messa alla ricerca del bimbo.

Il piccolo fuggittivo è stato ritrovato in via Rodi, a quattro isolati di distanza dalla scuola. Le due vigilesse lo hanno rassicurato e gli hanno tenuto compagnia in attesa dell'arrivo del papà.

I genitori, dopo aver chiesto spiegazioni al personale scolastico, hanno manifestato l'intenzione di procedere per vie legali e far luce sul perchè non si sia data la dovuta attenzione al piccolo.