Pugno in faccia all'ex convivente che l'ha cacciato di casa, interviene la polizia

Pugno in faccia all'ex convivente che l'aveva cacciato di casa. È successo a Quinto, in via Fabio Filzi, poco dopo le ore 23 di giovedì 10 agosto 2023. Sul posto è intervenuta la polizia e un'ambulanza della Croce Verde di Quarto che ha trasportato la vittima dell'aggressione, un ragazzo di 21 anni, all'ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due ragazzi di 25 e 21 anni convivevano in un appartamento di via Filzi. In seguito ad alcune incomprensioni e liti il più grande, che avrebbe problemi psichiatrici, era stato mandato via di casa dal più giovane. Già nella serata di mercoledì 9 agosto 2023 c'erano state alcune minacce, poi sfociate nell'aggressione della sera successiva.