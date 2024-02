Pugni al volto mentre aspetta il bus, aggressione e rapina

Ancora violenza nella notte a Genova, questa volta a una fermata dell'autobus di piazza Portello. Poco dopo l'una di notte di lunedì 26 febbraio 2024 un uomo è stato aggredito da una coppia di giovani. I due si sono avvicinati in maniera minacciosa e l'hanno colpito con una serie di pugni al volto, per poi rapinarlo del passaporto contenente 45 euro in contanti e un mazzo di chiavi.

La vittima è stata soccorsa pochi istanti dopo da una guardia giurata che stava passando in scooter e ha notato la scena, chiedendo poi l'intervento della polizia. Gli agenti sono arrivati in poco tempo sul posto e hanno fermato uno dei due aggressori, un 26enne che si era nuovamente avvicinato con fare minaccioso all'uomo picchiato poco prima. Poco distante è stato trovato anche il secondo malvivente, un 19enne. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi.

Nel fine settimana appena trascorso ci sono state diverse aggressioni notturne a Genova, la più grave in via Cantore a Sampierdarena con un giovane picchiato da otto persone e finito in ospedale in codice rosso.

