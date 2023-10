Giovane aggredito a calci e pugni in piazza de Ferrari

Un giovane di 26 anni è stato aggredito in piazza De Ferrari. Per sua fortuna non ha riportato ferite troppo gravi.

È successo intorno alle 2 di sabato 21 ottobre 2023. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto e la polizia di Stato.

Il giovane ha riferito di essere stato colpito con calci e pugni da tre giovani, a suo dire di origini albanesi, in seguito a una lite per futili motivi. I mezzi di soccorso sono usciti in codice giallo. Il ragazzo è stato medicato sul posto.