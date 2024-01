Aggredisce passanti e carabinieri nel centro commerciale

Ha iniziato a minacciare e aggredire prima i passanti e poi, non contento, anche i carabinieri che erano intervenuti a placare gli animi all'interno del centro commerciale "L'Aquilone" di Bolzaneto.

I militari hanno così denunciato un 30enne italiano, pregiudicato, per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Chiamati dai clienti del centro commerciale, hanno subito constatato che l'uomo che si comportava in maniera violenta era in stato di alterazione psicofisica. Anche alla vista dei carabinieri, il 30enne ha cercato di aggredirli, insultandoli e minacciandoli.

Il giovane uomo, già in cura presso un centro di salute mentale della città, è stato sottoposto a tso.