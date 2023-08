Addio a Tommaso 'Cilan' Pizzorno, Recco e Voltri piangono un campione della pallanuoto

Addio a Tommaso 'Cilan' Pizzorno, pallanuotista e campione d'Italia degli anni '60.

'Cilan' insieme a Eraldo Pizzo e agli altri campioni del Settebello, aveva vinto lo scudetto con la Pro Recco nel 1962. Se ne è andato per una malattia a 86 anni.

La sua carriera era iniziata alla Mameli, squadra di Voltri, e proseguita poi dall'altra parte della riviera con un forte legame con Recco. Anche il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha voluto ricordare l'attaccante della Pro Recco:"Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la comunità recchese per la scomparsa di Tommaso "Cilan" Pizzorno, attaccante della Pro Recco negli anni dal 1962 al 1964. Lo ricordo per l'impegno e la passione sportiva. Forte il legame affettivo che lo univa alla città, dove era cresciuto come pallanuotista e dove ha sempre mantenuto le sue amicizie: Ci uniamo al dolore della famiglia".

A Voltri è ricordato da tutti come allenatore dei "pulcini" e sempre a bordo piscina con la sua amata palla a spicchi gialla.