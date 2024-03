Accoltellato davanti alla pizzeria, finisce in ospedale

Un uomo è stato accoltellato a Pra' verso le 19 di domenica 17 marzo. È successo in piazza Sciesa, davanti a una pizzeria: qui la vittima, un 40enne, ha iniziato a litigare per motivi sconosciuto con un'altra persona che ha sfoderato un coltello e lo ha colpito all'addome.

La ferita, di un paio di centimetri, per fortuna era lieve e l'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto la Croce Verde Praese e l'automedica Golf 5, oltre alle forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere l'accaduto.