Accoltellata dal suo titolare sul lavoro, portata al Galliera

Portata in ospedale con ferite da arma da taglio alla mano e al polso. È capitato a una donna, aggredita sul posto di lavoro dal suo titolare intorno alle 8.30 di lunedì 22 gennaio 2024 all'interno di una polleria in via Napoli.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia, che ha accompagnato la donna ferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, oltre alla polizia di Stato.

Il commerciante è stato fermato dagli agenti e la sua posizione è al vaglio. Rischia l'arresto.