Torna la Staffetta Rosa, la maratona che attraversa Genova per i diritti delle donne: "Partecipanti quadruplicate in due anni"

Torna la Staffetta Rosa, la maratona dedicata ai diritti delle donne: i numeri, in due anni di vita, si sono moltiplicati, raccogliendo adesioni da tutta Genova e provincia.

Organizzata dal gruppo podistico Orme Rosa, la staffetta partirà nuovamente l'8 marzo per attraversare il capoluogo e non solo: si inizia da Recco per arrivare ad Arenzano con l'obiettivo di percorrere più chilometri possibili, da levante a ponente. Come sempre ci sarà chi corre, chi cammina e chi pedala: l'importante è che ognuna possa andare al proprio ritmo, sentendosi a suo agio e simboleggiando, passo dopo passo, il cammino della donna nella storia verso la parità dei diritti. Una maratona - che, se compiuta per intero, sarà lunga più di 42 chilometri - verso la lunga strada che c'è ancora da fare, con nove tappe studiate per dare a più donne possibili l'opportunità di partecipare nel rispetto dei tempi e degli impegni di tutte.

Se l'iniziativa nel 2021 è nata con una quindicina di partecipanti, l'anno scorso ha sfiorato la sessantina. E quest'anno l'obiettivo è crescere ancora: la partenza è prevista intorno alle 9,15 da Recco, vicino alla gelateria Cavassa, e si proseguirà fino ad Arenzano dove è previsto l'arrivo nel tardo pomeriggio, attraversando Genova.

"Siamo un gruppo di amiche nato dopo il lockdown - racconta Diana Barbieri, tra le ideatrici della manifestazione, a GenovaToday - e abbiamo cominciato a vederci per fare un po' di sport insieme: sono nate amicizie, momenti di scambio di confidenze, ci aiutiamo a 360 gradi. Da qui è nata l'idea di coinvolgere tutte le altre donne in una corsa speciale per l'8 marzo. Chiunque si può unire a noi in qualsiasi punto del percorso, e lasciarci in qualunque momento, andando con il suo ritmo e procedendo su marciapiedi e zone protette. Abbiamo creato il gruppo WhatsApp 'Staffetta Rosa 8 marzo 2023' in cui pubblicheremo le tappe e gli orari, e chi vuole può aggiungersi. Arrivate ad Arenzano, probabilmente ci sarà spazio per un buffet o una pizza. Questa sorta di maratona vuole rappresentare il percorso della donna verso l’uguaglianza dei diritti e continuare a portare il focus sulle ingiustizie e le violenze che ancora oggi alcune di noi devono sopportare. Un gesto con cui si cerca di tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere".