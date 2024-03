Diciotto chili di cocaina nascosti nella Porsche: arrestati due corrieri della droga

Erano in viaggio in direzione Genova i corrieri italiani arrestati dalla guardia di finanza sulla A10 con 18 chili di cocaina.

I due, fermati dalle fiamme gialle di Savona, avevano nascosto la droga - che avrebbe generato profitti illeciti per oltre 1,3 milioni di euro - in un'auto di grossa cilindrata.

Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati anche diversi cellulari, denaro contante, una Mercedes e una Porsche: proprio queste due auto sono state intercettate sull'A10 - prima di Genova - mentre tornavano a Roma dalla Spagna. I finanzieri, fermati i due conducenti, hanno notato subito evidenti segnali di nervosismo e hanno dunque controllato in maniera approfondita le due auto scoprendo la droga. La cocaina, confezionata in panetti sottovuoto, era nascosta nella parte posteriore della Porsche, in un vano occulto realizzato apposta.

I due corrieri sono stati portati nel carcere genovese di Marassi.