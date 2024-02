Punta 4 euro e vince 2,5 milioni: ligure baciato dalla fortuna

Maxi vincita in Liguria, baciato dalla fortuna un fortunato giocatore di Savona che, nel concorso 10eLotto di martedì 27 febbraio 2024, si è portato a casa ben 2,5 milioni di euro.

Come riferisce Agipronews, si tratta della vincita più alta registrata finora nel 2024 in Italia. La giocata fortunata da 4 euro ha fruttato un 10 Oro con combinazione 1-2-5-8-9-11-14-18-86-87.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 654 milioni di euro in questo 2024.

