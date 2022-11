Gli accessori tecnologici di startup italiane che migliorano la vita di tutti i giorni

Ogni anno il numero di gadget tecnologici che entrano a far parte della nostra quotidianità aumenta sempre di più. Ormai da qualche tempo anche i prodotti per la cura della persona sono diventati sempre più legati alla tecnologia. Con questa breve guida scoprirai i cinque migliori accessori personali, innovativi e utili, tutti realizzati da startup italiane.

Ulla Smart – water reminder

La base per mantenersi in salute, si sa, è bere molta acqua: riduce il mal di testa, combatte la stanchezza, migliora il tono e l’elasticità della pelle. Ma tra lavoro e impegni vari spesso ci dimentichiamo questa fondamentale e importantissima pratica. Se anche tu hai questo problema, Ulla è la soluzione perfetta.

Questo dispositivo intelligente è un ottimo water reminder: lampeggia ogni 30/40 minuti e, grazie al sensore di movimento, registra l'ultima assunzione di acqua. Pratico, leggero e utilissimo, si adatta perfettamente a qualsiasi bottiglia e può anche essere applicato ad un normale bicchiere.

PRO: ha 2 sensori, uno di movimento ed uno di luminosità, per regolare il suo funzionamento in base alla luce. Nessuna applicazione collegata, nessuna necessità di ricarica.

CONTRO: molti utenti hanno riscontrato la poca presa di Ulla sulla bottiglia, cosa che porta a rischiare di perdere facilmente il prodotto. Consigliamo l’applicazione di adesivi in velcro, di modo che il prodotto aderisca perfettamente alla bottiglia.

Correttore posturale intelligente Upright Go

Le nostre giornate implicano molto spesso sedentarietà, tra scrivania e pc, TV e divano. Ma quando a questo si somma una cattiva postura, il nostro benessere generale può risultare compromesso. Per mantenere una postura corretta è necessario, in primis, essere coscienti della posizione che assumiamo: per questo motivo Upright Go è lo strumento definitivo per aiutarti a risolvere i problemi e le cattive abitudini posturali.

Questo correttore posturale funziona tramite un’app gratuita e può essere utilizzato secondo due diverse modalità: la modalità tracking, che monitora e tiene traccia delle posizioni che assumiamo con la schiena durante la giornata, e la modalità allenamento che, tramite esercizi mirati e graduali, aiuta ad assumere e mantenere la posizione corretta.

Il dispositivo si attacca alla parte superiore della schiena tramite uno speciale adesivo ipoallergenico, è facile da montare ed è comodo da portare tutto il giorno: inoltre è possibile personalizzare sia in intensità che in durata la vibrazione che ti avvisa quando assumi una postura errata.

Naptime - Maschera intelligente per riposare al top

Sapevi che un breve pisolino è più efficace della caffeina? Aumenta la funzionalità cognitiva del 34% soprattutto per chi dorme poco o, più in generale, è stanco e stressato da lavoro, università e problemi vari. Ecco allora che non potrai più fare a meno di Naptime: questo visore intelligente utilizza sensori EEG e la tecnologia di apprendimento automatico per analizzare l'attività delle onde cerebrali in modo preciso ed efficiente.

Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto se si ha poco tempo, riuscire a riposare in maniera soddisfacente. Grazie alla tecnologia di acquisizione EEG le tue onde cerebrali vengono tracciate in tempo reale, così da poter rendere l’esperienza personalizzata al massimo: Naptime saprà individuare il momento in cui sei pronto ad addormentarti, riducendo lentamente il volume della musica. Mentre dormi, il visore impedirà ai rumori esterni di disturbarti e lo smart wakeup ti consentirà di svegliarti prima della fase REM, riposato e pronto per affrontare il resto della giornata. Dal design ergonomico, questo visore esegue un’analisi diversificata del sonno e combina i dati obiettivi delle onde cerebrali con le preferenze soggettive (da impostare nell’app IOS dedicata e gratuita) per personalizzare al meglio i tuoi momenti di relax.

Bilancia intelligente Homever – la più conveniente

Questo è un ottimo prodotto per chi vuole tenere sotto controllo il proprio peso: collegandola tramite Bluetooth all’app per il telefono potrai visualizzare diversi parametri, come la percentuale di massa grassa e magra, liquidi, BMI e molto altro.

Attraverso un semplice settaggio, la bilancia può riconoscere in modo automatico fino ad otto persone diverse e si possono creare programmi personalizzati per ogni utente, visualizzare e confrontare i grafici, oltre che memorizzare i progressi della perdita di peso settimanale, indicati da un grafico dedicato. Bilancia esteticamente molto bella e di buona qualità, ad un prezzo davvero conveniente.

Femometer - Termometro smart per la temperatura basale

Femometer è lo strumento ideale per aiutare tutte quelle coppie che hanno deciso di avere un bambino: è un termometro basale intelligente che misura e analizza le variazioni della temperatura basale (BBT) per stabilire il periodo fertile. Femometer è particolarmente facile nel suo utilizzo: si accende e si spegne automaticamente togliendo il cappuccio e misura la temperatura basale in 90 secondi. È collegato ad un’app gratuita, in cui si può tenere nota dei grafici e di altre informazioni utili, ma è anche in grado di memorizzare fino a 300 dati BBT, così da permettere di sincronizzare i dati con l’app anche in un secondo momento.

Fondamentale la funzione con cui il termometro calcola e corregge i dati mancanti o anormali mediante la tecnologia di apprendimento automatico, grazie alla quale si potrà individuare con sempre più precisione nel tempo il picco di ovulazione.

PRO: molto facile ed intuitivo nell'utilizzo, si collega all'App facilmente.

CONTRO: la batteria si esaurisce abbastanza presto, ma nella confezione ce n'è una di ricambio.

