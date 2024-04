Morbillo, Bassetti: "È partita epidemia, il peggio deve arrivare". Le vaccinazioni a Genova

I dati sul morbillo pubblicati lunedì 8 aprile dall'Iss "confermano che purtroppo in questo 2024 è partita un'epidemia".

Queste le parole di Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Abbiamo numeri significativi - spiega ad Adnkronos - 213 casi in 3 mesi, rispetto al 2023 con pochi casi. È solo l'inizio, il peggio deve arrivare e temo che sarà a cavallo dell'estate. La popolazione colpita è non vaccinata o con una sola dose, tra 15 e 40 anni, una fascia già messa in evidenza dal report dell'Ecdc che aveva registrato 30mila casi nel 2023. Mi colpisce che nessuno si preoccupi per le complicazioni: non è una malattia tranquilla e gestibile, se la prendi in età adulta può essere grave e dare complicazioni".

Qual è lo strumento più efficace per combattere il morbillo? Bassetti non ha dubbi: "La vaccinazione è lo strumento di protezione che il Servizio sanitario nazionale deve mettere in campo - suggerisce Bassetti - Non è più iniziativa del singolo, ma serve l'intervento dello Stato che deve tutelarsi con le vaccinazioni".

Vaccino contro il morbillo a Genova: dove e quando

E per quanto riguarda le vaccinazioni contro il morbillo, a Genova e relativa Città Metropolitana è stato definito un piano per incrementare la copertura vaccinale sul territorio ligure, con presidi dedicati con accesso diretto o su prenotazione. Le vaccinazioni sono rivolte a tutti i soggetti suscettibili ovvero coloro che non hanno contratto il morbillo e che non sono vaccinati (o hanno fatto un’unica dose, anziché le due previste dal piano nazionale delle vaccinazioni).

Ospedale San Martino

Apertura straordinaria dell’ambulatorio vaccinale al Padiglione 3 del Policlinico San Martino il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. Vaccinazione con accesso libero e diretto.

Asl 3

Nel mese di aprile, attivazione con accesso diretto in tutti gli ambulatori di Igiene e Sp della Asl per soli over 18. Sedi e orari:

Villa Bombrini Da lunedì a giovedì 8.30-12.30

Villa Bombrini mercoledì e giovedì anche 14-16.30

Bolzaneto da lunedì a venerdì 8-12

Quarto da lunedì a venerdì 8-12

Struppa martedì e venerdì 8-12

Saranno inoltre programmate giornate dedicate per la vaccinazione nelle sedi di Recco, Masone e Arenzano. Le informazioni saranno rese disponibili tramite sito Asl 3.

Per gli under 18 rimane disponibilità tramite usuali canali di prenotazione.

Per quanto riguarda il resto della regione, tutte le informazioni qui.