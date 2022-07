La Regione stanzia 100mila euro "per tenere alta la guardia sugli organismi nocivi alle piante"

È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’agricoltura Alessandro Piana, il progetto di 'Potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici' con un budget di 100mila euro.

"Il piano del settore fitosanitario regionale - spiega l’assessore Piana - si avvarrà, sino al 31 dicembre 2023, dell’Istituto Regionale per la Floricoltura per continuare a potenziare l’osservazione degli organismi nocivi delle piante in foresta e in pieno campo con i relativi accertamenti diagnostici. Nel 2021 sono stati condotti oltre 450 sopralluoghi a livello ambientale ed aziendale con 1500 campioni, tutti negativi alla Xylella fastidiosa, organismo nocivo da quarantena prioritario per l’Unione Europea".

"Il perdurare della presenza di questo batterio sul territorio pugliese e nella vicina Francia - conclude Piana - ci impone sempre un’attenzione importante. Azioni necessarie, dunque, a garanzia sanitaria delle nostre produzioni, per continuare a preservare le eccellenze liguri riconosciute in tutto il mondo".