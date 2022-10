WhastApp non funziona: cosa sta succedendo

La rotellina della connessione continua a girare, ma WhatsApp non funziona o almeno non bene. Risveglio offline per migliaia di utenti a livello nazionale e anche locale. Dalle 9 di questa mattina, martedì 24 ottobre, le segnalazioni di chi non è riuscito a usare l'app di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook) si sono moltiplicate su Downdetector, la piattaforma che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni, provenienti da tutta Italia.

La maggior parte degli utenti indica l'impossibilità a inviare e ricevere messaggi. Problemi anche sulla versione desktop dell'applicazione.

I problemi, iniziati ieri sera secondo quanto comunicato dall'azienda, non sono stati risolti del tutto e il sistema è di nuovo in down.

Il malfunzionamento, ufficiosamente, potrebbe coincidere con lo switch-off comunicato da Whatsapp per la giornata di ieri in cui aveva ufficialmente detto addio ad alcuni vecchi dispositivi che non sono più in grado di supportare l'applicazione.

In particolare, per quanto riguarda gli iPhone, non potranno più sfruttare WhatsApp i telefoni aggiornati alle versioni iOS 10 e iOS 11 (per esempio i modelli iPhone 5 o iPhone 5c), mentre per quanto riguarda Android, bisogna avere almeno la versione 4.1. Potrebbe esserci, dunque, un aggiornamento del software alla base dei problemi riscontrati anche a Genova.

Al momento, oggi, Meta non ha rilasciato note ufficiali.