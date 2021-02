Valbisagno, lavori per rifare l'asfalto su Lungobisagno Dalmazia: disagi al traffico

Giorni difficili per il traffico in Valbisagno, dove oltre a fare i conti con i cantieri autostradali (con ripercussioni anche sul casello di Genova Est) gli automobilisti fanno i conti con i lavori di scarifica e asfaltatura di Lungobisagno Dalmazia.

Il cantiere è stato aperto lunedì dalla ditta NordAsfalti, che ha iniziato con l'asfaltatura del tratto di strada a partire dalla rotonda "Bricoman" a scendere sulla corsia di sinistra fino al ponte Monteverde. Una volta terminata la prima tranche di lavori verranno asfaltate le due corsie a salire dall'incrocio Via Toti fino alla rotonda "Bricoman".

«Per l'asfaltatura della rotonda "Bricoman" e le corsie (sia a salire sia a scendere) fino al ponte Feritore - spiega il Municipio Media Valbisagno - occorrerà attendere la conclusione dei lavori dei Grandi Utenti e i tempi previsti di assestamento del ripristino parziale». La strada era già stata oggetto di critiche in passato per le condizioni dell'asfalto, le buche e altre problematiche.

Ai residenti della Valbisagno che puntavano il dito contro le tempistiche e la decisione di lavorare di giorno e non di notte, il Municipio ha spiegato che vista l’urgenza dei lavori non è stato possibile attendere la stagione calda e lavorare di notte, quando le temperature sarebbero troppo basse: «Si è cercato, per quanto possibile, di eseguire i lavori nel minor tempo previsto - fanno sapere dal Municipio - minimo devono passare 6 mesi per un ripristino definitivo, e si è cercato di avere la miglior resa possibile».