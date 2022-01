Terza dose senza prenotazione per chi ha il green pass in scadenza

Partono oggi, mercoledì 19 gennaio, le nuove linee per le vaccinazioni senza prenotazione dedicate a tutti coloro che devono fare la terza dose booster e hanno il super green pass in scadenza nei 7 giorni successivi alla data di accesso all'hub vaccinale.

A partire dal primo febbraio 2022 entrano in vigore le nuove norme governative sul super green pass che accorciano la validità della certificazione da 9 a 6 mesi dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino.

In questi giorni di gennaio è quindi aumentato il ritmo delle prenotazioni, molti genovesi hanno contattato il numero verde o consultato il sito della Regione per fissare un appuntamento entro la fine del mese, così da scongiurare la scadenza del green pass.

La Regione Liguria, per venire incontro alle necessità di questi utenti, da mercoledì 19 gennaio ha aperto le linee di somministrazione senza prenotazione riservate proprio a coloro che hanno il pass vaccinale in scadenza. La condizione per avere accesso senza appuntamento ai centri vaccinali è avere il certificato verde in scadenza nei 7 giorni successivi.

Per far fronte alla crescente domanda di vaccini, nella giornata di domani giovedì 20 gennaio, a Genova arriveranno 9600 dosi di preparato Moderna. I vaccini saranno trasportati con speciali furgoni del corriere Sda, di Poste Italiane, attrezzati con celle frigorifere.

I corrieri prenderanno in carico i vaccini a Sestri Levante e li consegneranno alla farmacia dell'ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena. Durante il 2021, Poste Italiane ha consegnato in provincia di Genova, 420.500 dosi di vaccini anti-covid19.

L'approvvigionamento di vaccini è rimasto in funzione continuativamente grazie all'impiego di 38 mezzi speciali di Sda destinati esclusivamente a questo tipo di trasporto e attrezzati per l’occasione con celle frigorifere.

La prima serata open day

Nella serata di ieri 18 gennaio c'è stato il primo open day per la dose booster agli over 12, i successivi saranno giovedì 20, martedì 25 e giovedì 27 gennaio dalle 20 a mezzanotte.

Le sedi: la Torre Msc di Genova e la Sala chiamata del Porto del capoluogo ligure. Presso la torre Msc saranno eseguite 400 vaccinazioni a sera per un totale di 1600. Alla sala chiamata invece saranno effettuate 540 vaccinazioni a sera per un totale di 2160.

Da mercoledì 19 gennaio presso il Poliambulatorio Casa Salute di Busalla, in Valle Scrivia, ci sarà un potenziamento di 500 vaccinazioni la settimana per la fascia 5-11 anni sempre con la prenotazione obbligatoria.

A Genova, da giovedì 20 gennaio, aumenterà l'offerta di altre 500 vaccinazioni al giorno, sempre con prenotazione, per dosi booster al Teatro della Gioventù: 200 per fascia 12-17 e 300 per over 18.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22 per un totale di 3200 vaccinazioni giornaliere. Da lunedì 24 gennaio sarà operativo un nuovo polo vaccinale di Asl 3 presso l'ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna grazie alla collaborazione tra comune di Genova e Confcommercio.

Qui saranno effettuate tra le 500 e le 1000 vaccinazioni al giorno e oltre alle dosi booster sarà possibile effettuare anche le prime dosi.

Hub vaccinali ad accesso libero per green pass in scadenza

I punti vaccinali che dal 19 gennaio sono operativi per l'accesso senza prenotazione per le terze dosi di vaccino sono:

_ ASL 1:

Arma di Taggia, hub: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Sabato dalle 9 alle 14

Imperia, Palasalute: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Sabato dalle 9 alle 14

Camporosso, hub: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Il sabato dalle 9 alle 14

_ ASL 2:

Savona, Palacrociere: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

_ ASL 3

Casa della Salute Torre MSC San Benigno: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Sala Chiamata del Porto: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Teatro della Gioventù: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

_ ASL 4:

Chiavari, hub: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

_ ASL 5: