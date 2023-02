Sicurezza sul lavoro, Ugl incontra Toti per campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Incontro sindacato Ugl e Regione Liguria per parlare di sicurezza sul lavoro.

Il presidente Giovanni Toti e l’assessore al Lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali Augusto Sartori hanno accolto oggi pomeriggio, giovedì 16 febbraio, nella sede di piazza De Ferrari, Francesco Zolezzi ed Elisabetta Palermo, rispettivamente commissario regionale e responsabile per la comunicazione e le relazioni esterne Ugl.

Al centro del colloquio, la proposta avanzata da Ugl per portare nelle scuole liguri la campagna “Lavorare per vivere”, sui temi della sicurezza sul lavoro: campagna che sarà realizzata in collaborazione con il segretario nazionale di Ugl Scuola, Ornella Cuzzupi.

“Abbiamo ascoltato con grande interesse e accolto con entusiasmo la proposta di UGL di promuovere la loro iniziativa anche nella nostra regione - dichiarano il presidente Toti e l’assessore Sartori - Le 'morti bianche’ sono un’emergenza che bisogna combattere non solo con un aumento dei controlli e delle misure di sicurezza, ma anche con campagne di sensibilizzazione che, per essere ancora più efficaci, non possono che partire dai giovani. Regione Liguria ringrazia Ugl e si impegna a farsi parte attiva per promuovere questo progetto destinato a fornire un valore aggiunto importantissimo alla battaglia contro le morti bianche: battaglia che potremo vincere solo creando, già a partire dalle scuole, una cultura della sicurezza sul lavoro come priorità assoluta”.

“Il drammatico fenomeno delle cosiddette ‘morti bianche’ è in costante e preoccupante crescita e servono interventi immediati per rafforzare i controlli a partire dai settori in cui è più elevato il rischio di infortuni - spiegano i referenti di UGL Zolezzi e Palermo - Queste drammatiche situazioni ci fanno capire ancora una volta come non ci sia più tempo da perdere su quello che ormai è diventato uno dei temi prioritari dell’agenda del Governo e delle Regioni. Ugl si impegnerà direttamente, sia attraverso campagne di comunicazione sia partecipando a fianco delle Istituzioni ed in sinergia con le altre organizzazioni su qualsiasi tavolo o iniziativa volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro di tutti”.