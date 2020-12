Maltempo, torna a nevicare in autostrada: gli aggiornamenti sulla viabilità

È stata riaperta integralmente intorno alle 6.30 di sabato l’autostrada A7 nel tratto tra Serravalle e Genova, chiuso dalle prime ore di venerdì. E dopo una breve tregua mattutina, nel pomeriggio la Liguria è tornata in allerta e la neve ha ripreso a cadere proprio sulla A7, in maniera abbondante, e anche sulla A26.

Intorno alle 14 di sabato è quindi scattato il piano per evitare quanto accaduto venerdì, quando centinaia di mezzi pesanti sono rimasti bloccati in autostrada a causa del maltempo: un “corto circuito” della viabilità, un’odissea per chi la mattina ha imboccato l’autostrada e, su A7 e A26 in particolare, si è ritrovato intrappolato per ore a causa del manto stradale innevato e ghiacciato.

Sulla A7 tra Busalla e Serravalle, dalle ore 14.24 è stato dunque messo in atto il piano operativo nazionale - annualmente emanato da Viabilità Italia - che prevede in caso di intense precipitazioni nevose: stop al transito dei mezzi pesanti in autostrada, prima dell'arrivo sui tratti innevati, con l'ausilio della Polizia Stradale e il presidio dei caselli in entrata, insieme all’ausilio di forze esterne di polizia per impedire l'ingresso dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate. I mezzi pesanti sono quindi stati dirottati sulla A26, che intorno alle 16.30 era tutta percorribile.

«La Direzione di tronco di Genova di Aspi - si legge in una nota - analogamente alla gestione di ieri, ha in ogni caso già effettuato con largo anticipo tutti i trattamenti di salatura preventiva del manto stradale e schierato e reso operativa fin dai primi accumuli nevosi tutta la flotta di mezzi sgombraneve e sparicloruri, solidi e liquidi, nonché gli altri mezzi speciali, come Unimog e autobotti Firestorm per gli eventuali interventi in emergenza».

L'odissea dei camionisti in autostrada

Nella serata di venerdì gli uomini della Protezione Civile regionale, insieme con la Croce Rossa, avevano portato coperte e bevande calde a chi ancora aspettava di uscire dal nodo, e anche in città la situazione è rimasta critica sino a sera inoltrata, con tutte le principali strade ad alto scorrimento cittadine intasate di mezzi pesanti e auto. Per la giornata di sabato l’attenzione è massima: oltre alla neve si temono anche episodi di gelicidio, come confermato anche dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

Aspi: «Disattesi divieti di transito: previsti ristori»

Sabato mattina Autostrade per l’Italia ha annunciato l’intenzione di chiedere un «tavolo urgente di confronto in prefettura, anche con le associazioni di categoria, per evitare che episodi del genere si ripetano».

Aspi è tornata a parlare di “divieti di transito disattesi”, riferendosi in particolare ai mezzi pesanti: «Aspi evidenzierà inoltre l'importanza di rendere più efficiente il sistema di allerta meteo regionale: le rilevazioni effettuate nella serata di ieri hanno dimostrato infatti la caduta di 40 cm di neve».

«Nel rinnovare la massima attenzione nei confronti di tutti i viaggiatori coinvolti nei disagi, direttamente e indirettamente causati dalla ingente nevicata di ieri sulle tratte liguri, Autostrade per l’Italia ha deciso di garantire forme di ristoro. A tale scopo, gli interessati potranno indirizzare già da oggi le richieste alla casella di posta info@autostrade.it, fornendo generalità, recapiti e una prima indicazione sul percorso effettuato durante l’evento neve. Sarà cura della società dare tempestivo riscontro, richiedendo, laddove necessario, le eventuali integrazioni di dettagli alla gestione della richiesta».

Viabilità e previsioni meteo

La mattinata di sabato si è trasformata in un pomeriggio caratterizzato da un peggioramento e da una nuova allerta (qui i dettagli).

Arpal ha previsto nuove nevicate che andranno a insistere sulle zone già interessate dai fenomeni di ieri (con relativi tratti autostradali) e saranno possibili locali fenomeni di gelicidio, mentre anche i venti rinforzeranno fino a forti, settentrionali sul centro Ponente, meridionali a Levante. Mareggiate intense sono, invece, previste sul Levante.

Domenica 6 dicembre, fino alle prime ore della mattina, saranno possibili deboli nevicate fino ai 200-300 metri sui versanti padani; successivamente è attesa una relativa pausa nelle precipitazioni, ma in serata saranno possibili nuovi fenomeni anche temporaleschi a Levante.