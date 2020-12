Neve e viabilità, mattinata di tregua prima del pomeriggio: «Attenzione a gelicidio e nevicate»

È stata riaperta integralmente soltanto intorno alle 6.30 di sabato l’autostrada A7 nel tratto tra Serravalle e Genova, chiuso dalle prime ore di venerdì per neve, e dopo una giornata da incubo il nodo autostradale è tornato a respirare, con l’unica eccezione della A26, dove intorno alle 8 un incidente ha nuovamente provocato 5 km di coda all’altezza di Ovada, in direzione Genova.

Coinvolto uno dei tantissimi mezzi pesanti che da ieri sono bloccati in autostrada a causa del maltempo: la giornata di venerdì è stata caratterizzata da un vero e proprio “corto circuito” della viabilità, un’odissea per chi la mattina ha imboccato l’autostrada e, su A7 e A26 in particolare, si è ritrovato bloccato per ore a causa del manto stradale innevato e ghiacciato.

L'odissea dei camionisti in autostrada

In serata gli uomini della Protezione Civile regionale, insieme con la Croce Rossa, hanno portato coperte e bevande calde a chi ancora aspettava di uscire dal nodo, e anche in città la situazione è rimasta critica sino a sera inoltrata, con tutte le principali strade ad alto scorrimento cittadine intasate di mezzi pesanti e auto. Per la giornata di sabato l’attenzione è massima: oltre alla neve si temono anche episodi di gelicidio, come confermato anche dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone

Le difficoltà viabilistiche generatesi nel pomeriggio sono dovute, oltre che dalla nevicata, a diverse concause: tra queste, la chiusura per diverse ore della A6, la cui gestione è diversa da ASPI. Il sostanziale blocco di molteplici tratte della viabilità ordinaria e regionale, che hanno impedito il deflusso del traffico dalle tratte autostradali. La mancata programmazione del traffico pesante verso l’area ligure da altre regioni d’Italia, pur essendo nota la situazione di maltempo di questi giorni. Tutti gli addetti della Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia continueranno, per quanto di competenza, a fare tutto il possibile per gestire al meglio l’attuale situazione di maltempo, avendo come unico fine la cura degli automobilisti.

Aspi: «Disattesi divieti di transito: previsti ristori»

Sabato mattina Autostrade per l’Italia ha annunciato l’intenzione di chiedere un «tavolo urgente di confronto in prefettura, anche con le associazioni di categoria, per evitare che episodi del genere si ripetano».

Aspi è tornata a parlare di “divieti di transito disattesi”, riferendosi in particolare ai mezzi pesanti: «Aspi evidenzierà inoltre l'importanza di rendere più efficiente il sistema di allerta meteo regionale: le rilevazioni effettuate nella serata di ieri hanno dimostrato infatti la caduta di 40 cm di neve».

«Nel rinnovare la massima attenzione nei confronti di tutti i viaggiatori coinvolti nei disagi, direttamente e indirettamente causati dalla ingente nevicata di ieri sulle tratte liguri, Autostrade per l’Italia ha deciso di garantire forme di ristoro. A tale scopo, gli interessati potranno indirizzare già da oggi le richieste alla casella di posta info@autostrade.it, fornendo generalità, recapiti e una prima indicazione sul percorso effettuato durante l’evento neve. Sarà cura della società dare tempestivo riscontro, richiedendo, laddove necessario, le eventuali integrazioni di dettagli alla gestione della richiesta».

Viabilità e previsioni meteo

La mattinata di sabato si trasformerà in un pomeriggio caratterizzato da un peggioramento e da una nuova allerta.

A partire da mezzogiorno, infatti, scatterà una nuova allerta gialla per neve sulle zone D, E e per i comuni interni di B, salvo nuove valutazioni attesa proprio per mezzogiorno.

Le nevicate si sono fermate, e gli accumuli nei nivometri della rete Omirl di centro Ponente sono tra i 20 e i 35 centimetri (65 centimetri a Monte Settepani, oltre 1300 metri di quota, nel savonese).

Nella notte la minima è stata di -6.7 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia). Tra i valori più bassi -2.6 a Monte Settepani e Colle Belenda (Pigna, Imperia), -2.4 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), -1.1 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -1.0 al Passo del Turchino (Genova) mentre, nello spezzino, Casoni di Suvero ha toccato 1.6.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 10.1, Savona Istituto Nautico 4.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.9, La Spezia 9.2.

L’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, aveva d'altronde messo in guardia già venerdì: «Nel pomeriggio di sabato ci attendiamo di nuovo nelle zone già colpite nuovi episodi su situazioni già compromesse, l’allerta è e resta massima», ha detto, lanciando poi una frecciata ad Autostrade, che venerdì sera aveva imputato il caos anche al mancato rispetto dei divieti di transito da parte dei conducenti di mezzi pesanti: «Ritengo che non può esserci nel 2020 una giornata come quella di oggi, di fronte a una situazione che era stata ampiamente prevista - ha detto Giampedrone - non era una situazione non gestibile dai concessionari autostradali».

Il presidente della Regione ha rincarato la dose: «La paralisi delle autostrade per un fenomeno che era stato ampiamente previsto dai provvisori non è giustificabile. Il rispetto delle regole sulle tratte in concessione è compito di concessionaria, compresi i blocchi del traffico, lo spaiamento della neve e la deviazione dei mezzi pesanti nelle aree di sosta. Evidentemente c’è stata una sottovalutazione del problema. Noi non abbiamo avuto spiegazioni su quanto accaduto se non che nevica in più zone d’Italia e molte zone sono interessate, e non è stato possibile muovere mezzi da altre zone interessate».