Ciak nel Tigullio: si gira la serie cult "Love Boat"

Si riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata. Dalla 42esima serie di una delle serie televisive più amate e longeve di tutti i tempi: "Love boat".

Non a caso quest'anno compie compie 45 anni da quando nel 1977 andò in onda per la prima volta negli Stati Uniti. Dieci stagioni e 249 episodi in cui il mare ha fatto da sfondo a tante vicende romantiche a bordo di una nave da crociera. E la nuova produzione tedesca Polyphon, che avrebbe comprato il format americano, ha scelto il mare del Tigullio per battere il primo ciak della nuova stagione che vedrà protagonisti nuovi interpreti con molte sorprese per i fan.

Tra le location anche il ponte di Coreglia tra Piandeiratti e Piandeimanzi, nonostante la fiction si ambienterà prevalentemente sulla costa del Tigullio. Un periodo da "star" per la Liguria dove si stanno svolgendo anche le riprese della nuova serie di Disney Plus "The Good Mothers tra Voltri e il centro, dopo il successo di Blanca e Petra.