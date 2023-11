Tasso natalità: Genova sotto la media europea, tra i comuni peggiori c'è Portofino

L'Italia, anche nel contesto europeo, si caratterizza per un tasso di natalità molto basso: se in Europa si contano 8,7 nuovi nati ogni mille residenti, il Bel Paese si piazza all'ultimo posto con un dato pari a 6,7. Genova non fa eccezione, anzi: nella Città Metropolitana il 29,1% della cittadinanza è rappresentato da anziani, senza dimenticare che il centro è capoluogo della regione più anziana del Paese.

Gli "over" insomma sono di più rispetto ai nuovi nati, ma di quanto?

Secondo il dossier elaborato giorni fa da OpenPolis con gli ultimi dati disponibili per tutte le città italiane, a Genova nel 2020 il tasso di natalità è di 5,86 nuovi nati ogni mille abitanti (fonte fondazione OpenPolis - Con i Bambini su dati Istat). Un -3,24% rispetto alla media europea, ma non solo: il numero è ulteriormente in calo rispetto all'anno da cui è partita l'indagine ovvero il 2014, quando era stato pari a 6,96 (contro un media nazionale di 8,3).

Allargando lo sguardo, nella Città Metropolitana tutti i Comuni riportano il segno "meno", per quanto riguarda il confronto con la media europea. A segnare il divario più grande (tutte e tre -9,10%) Propata e Vobbia, cittadine dell'entroterra che sicuramente risentono dello spopolamento delle alture, ma anche Portofino, "gioiello" della riviera e meta di turismo di lusso.

Stupirà forse sapere che Genova non è tra le peggiori città: distante non solo dalla media europea, ma anche dallo stesso dato italiano, il tasso di natalità di Oristano: 3,55 nuovi nati ogni mille abitanti. Poco sopra altre 4 città sarde: Nuoro (5,00), Sassari (4,96), Cagliari (4,84) e Carbonia (4,23).