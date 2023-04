Triplicato numero ultracentenari in 20 anni: Liguria regione più anziana

Il Bel Paese è sempre più anziano e, tra le regioni, la Liguria è quella con la maggiore quota di over 65. Il fatto che la nostra regione sia la più anziana del Paese non è una novità, ma i nuovi dati dell'Istat aggiungono ulteriori dettagli, soprattutto sul numero di ultracentenari in Italia che nel 2022 ha raggiunto il suo più alto livello storico, sfiorando la soglia delle 22mila unità in Italia, oltre 2mila in più rispetto al 2021. Nel report dell'Istat sugli indicatori demografici 2022 è ben specificato: nel corso degli ultimi 20 anni, grazie a un incremento di 15mila persone, il numero di ultracentenari è triplicato.

Nonostante l’elevato numero di decessi avvenuto in questi ultimi tre anni, rileva l'Istat, oltre 2 milioni e 150mila, di cui il 90% riguardante persone con più di 65 anni, il processo di invecchiamento della popolazione è proseguito, portando l’età media della popolazione da 45,7 anni a 46,4 anni tra l’inizio del 2020 e l’inizio del 2023. Dunque, in questo periodo la popolazione residente è mediamente invecchiata almeno di ulteriori otto mesi. La popolazione over 65, che nell’insieme raccoglie 14 milioni 177mila individui a inizio 2023, costituisce il 24,1% della popolazione totale contro il 23,8% dell’anno precedente.

E proprio parlando di ultra 65enni, la Liguria detiene il record nazionale: la quota di cittadini appartenenti a questa fascia di età è pari a 28,9%, mentre quella di ultra 80enni si attesta al 10,4%. Seconde, il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria. La regione più giovane invece è la Campania, seguita da Trentino Alto Adige e Sicilia.

Nel caso specifico delle persone molto anziane, più colpite dalla super-mortalità, ovvero gli ultraottantenni, si riscontra comunque un incremento che li porta a 4 milioni 530mila e a rappresentare il 7,7% della popolazione totale, contro il 7,6% dell’anno precedente. Risultano al contrario in diminuzione tanto gli individui in età attiva quanto i più giovani: i 15-64enni scendono da 37 milioni 489mila (63,5%) a 37 milioni 339mila (63,4%), mentre i ragazzi fino a 14 anni di età scendono da 7 milioni 490mila (12,7%) a 7 milioni 334mila (12,5%).

È stato dunque definitivamente superato il quinquennio 2015-2019, quando si è assistito a un temporaneo declino degli ultracentenari per via del graduale ingresso in questa fascia di età dei nati tra lo scoppio del primo conflitto mondiale e la pandemia da influenza spagnola: erano infatti soggetti non solo meno numerosi in origine, ma anche sottoposti a regimi di mortalità più rilevanti nel corso della successiva esistenza.