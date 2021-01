Strade ghiacciate sulle alture, scooteristi a rischio caduta: «Massima attenzione»

Le basse temperature di questi giorni hanno creato disagi anche dal punto di vista della viabilità, con strade innevate e ghiacciate che hanno resto la circolazione complicata e rischiosa.

Proprio martedì mattina la polizia Locale ha messo in guardia via Telegram: “Massima attenzione per possibile ghiaccio sulle carreggiate di tutte le alture cittadine”, si legge nell’alert inviato intorno alle 7.

Segnalazioni su strade ghiacciate sono in effetti arrivate da diverse zone, e già a partire da lunedì sera. Il pericolo maggiore per gli scooteristi, con diverse persone che hanno rischiato di scivolare, o sono effettivamente scivolate finendo a terra.