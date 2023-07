Russell Crowe in Liguria, una sposa si fa il selfie con lui: "Ho cambiato marito"

Matrimonio con "sorpresa" in Liguria, dove una giovane sposa ha incontrato l'attore Russell Crowe, in vacanza a Porto Venere, e ne ha approfittato per fare un selfie con lui.

L'attore premio Oscar per "Il gladiatore" (film di Ridley Scott di cui è stato annunciato di recente il sequel) ha accettato volentieri di posare con la neo sposa, partecipando alla giornata di gioia e facendo gli auguri a marito e moglie: un cammeo speciale che ha reso il giorno del matrimonio ancora più unico.

La foto, pubblicata su Instagram, ha fatto il giro del web anche per il commento ironico della ragazza, Selena Salini: "Alla fine ho cambiato sposo".