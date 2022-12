Skymetro, la protesta a Tursi: "Andava aperta una discussione con il territorio"

Aprire una discussione per lo Skymetro sul territorio, come fatto anni fa quando si parlava dei tram: questa è la richiesta dei consiglieri comunali Francesca Ghio (lista Rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s) in Aula Rossa. "La partecipazione è possibile, basta realizzarla - ha detto Ghio - il progetto dei tram fu studiato con l'Università di Genova, il percorso venne indicato con sei mesi di lavoro pubblico, un sito istituzionale, incontri con associazioni, riunioni aperte sul territorio, coinvolgimento dei cittadini. Qual è il percorso intrapreso per la parteciopazione, adesso, con lo Skymetro, in Val Bisagno?"

La consigliera poi ha chiesto del “trasporto rapido di massa e valutazione di una scelta alternativa a Skymetro” visto che “dalle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del trasporto rapido di massa, recentemente pubblicate dal Mims, si evince che da gennaio 2023 sarà possibile presentare nuovi progetti per le città metropolitane e/o capoluogo riguardanti il trasporto rapido di massa”. Il consigliere Ceraudo ha aggiunto: “Tenuto conto delle priorità sul progetto 4 assi finanziato dal governo conte, che garantiva la richiesta delle utenze. tale progetto, come dichiarazioni del sindaco, è stato trasformato da tram a filobus. perché oggi ci ritroviamo un altro asse parallelo, ossia lo sky tram, che non risolve il fallimento dell’asse Valbisagno, aumentandone i costi e il disagio”

L'assessore alla Mobilità Matteo Campora ha risposto dicendo che "la discussione non poteva essere aperta prima con la gara di assegnazione aperta per il progetto definitivo. Sarà avviata l’interlocuzione che per altro c’è già con i municipi e che sarà fatta anche nelle commissioni consiliari".

"Lo Skymetro? Di fatto un prolungamento della metropolitana"

"Il progetto dello Skymetro – ha detto Campora - è di fatto un prolungamento della metropolitana, è ferro non tram. La tramvia non è mai arrivata ad attuazione, ci sono stati parecchi progetti sulla sponda destra in Valbisagno, ma per una serie di contrarietà della popolazione e dei municipi la giunta precedente non lo ha potuto portare avanti. Gli attuali progetti sono stati portati avanti con il governo che li ha finanziati con 471 milioni di euro e che sono stati approfonditi con gli uffici tecnici del ministero".

Per quanto riguarda l'iter, lo Skymetro, ad aprile 2022, ha ottenuto il finanziamento dopo un’interlocuzione iniziata già nel 2021: l’opera era partita in modo diverso ma, dopo il confronto con la struttura tecnica e il ministro, è cambiata. "Lo Skymetro è una vera metropolitana che non occupa il sedime stradale - ha proseguito Campora - e il finanziamento è attinto dal fondo quello da 5 miliardi sulle metropolitane. Sono 8 km di metropolitana che da Brignole, in 11 minuti, porteranno i cittadini a ponte Flemming: abbiamo avviato parallelamente la progettazione preliminare per portare questa infrastruttura da Prato fino a Brignole. Finalmente la Valbisagno avrà una risposta dopo tanti progetti senza attuazione".

L'asse della Valbisagno

Arriverà anche l’asse della Valbisagno, con funzione completamente diversa: "La metro ha fermate distanziate di 4, 5, 600 metri: l’asse Valbisagno andrà a servire cittadini per esigenze diverse, per gli spostamenti da un posto all’altro del quartiere. Le due strutture sono state ritenute idonee dal ministero per assolvere finalità e bisogni diversi della popolazione. Ci potranno essere difficoltà che stiamo anticipando e pronti a un confronto. Non saranno abbattuti alberi in corso Galliera. Ora parte la progettazione definitiva con Municipi e Commissioni consiliari".