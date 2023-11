Sicurezza stradale, Genova al terzo posto per la Sapienza

Genova sul podio delle città più sicure in strada secondo un'indagine dell'università La Sapienza.

Il commento dell’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia Locale Sergio Gambino: "Per quanto riguarda la sicurezza stradale, come riportato oggi anche dal Rapporto Dekra 2023, Genova è al terzo posto in Italia dopo Prato e Gorizia nel rapporto tra incidenti stradali e numero di morti e feriti, quindi tra le città più virtuose d’Italia. Un risultato importante che conferma la bontà del lavoro portato avanti dalla nostra amministrazione per diminuire il numero di cittadini che riportano lesioni letali o più o meno gravi negli incidenti stradali.

Ma non ci fermiamo qui: pur consapevoli della particolare conformazione del nostro territorio e quindi delle nostre strade, i nostri obiettivi nel medio-lungo termine restano l’ulteriore riduzione del numero dei feriti e le morti zero, intensificando il nostro impegno sulle misure di prevenzione e di controllo per incentivare al comportamento corretto".